تغريم طبيب سعودي 2250 يورو بتهمة الإساءة لإحدى المريضات

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أكد صحة إجراءاته وبرَّر بعض تصرفاته بضيق الوقت في العيادة

غرَّمت محكمة هامبورج في ألمانيا طبيب جلدية سعوديًّا 2250 يورو بتهمة الإساءة لإحدى المريضات (26 عامًا)، وفقًا لصحيفة "بليد" الألمانية.

وجاء حكم المحكمة بناء على الدعوى التي أقامتها السيدة التي قامت بزيارة عيادة، يعمل بها الطبيب السعودي؛ وذلك من أجل إجراء بعض الفحوصات لبشرتها بسبب الحساسية.

وقالت المدعية إن الطبيب فحصها بشكل جيد، لكنه تصرف معها بطريقة غريبة بعد ذلك، ثم قام بعمل إجراءات كانت مثيرة للاستغراب، ولا علاقة لها بحالتها الصحية، على حد وصفها.

وذكر التقرير أن السيدة فور خروجها من العيادة قدمت شكوى ضد الطبيب. في حين دافع المدَّعى عليه عن نفسه أمام المحكمة بأن الإجراءات التي قام بها كانت ضمن عمله، وبرر بعض تصرفاته بضيق الوقت في العيادة.

واعتبرت المحكمة ما قام به المدَّعى عليه إهانة؛ تستوجب التغريم. في حين يفحص مكتب الصحة ملفه، وفي حال وجود مخالفة سابقة سيُسحب منه ترخيص ممارسة مهنة الطب داخل ألمانيا.