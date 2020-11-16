الأقوى خلال العام.. مراكز الأرصاد تحذِّر من إعصار "عظيم" يقترب من أمريكا الوسطى

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يتجه غربًا فوق منطقة البحر الكاريبي باتجاه حدود نيكاراغوا وهندوراس

حذَّرت مراكز الأرصاد الجوية من إعصار "عظيم" يقترب من أمريكا الوسطى، سيكون الأقوى خلال هذا العام، يُصنَّف من الفئة الخامسة، وفق وكالة "سبوتنيك".

وفي التفاصيل، أطلق المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرًا اليوم الاثنين من أن الإعصار إيوتا من المتوقع أن يشتد إلى مستوى "خطير جدًّا".

واشتدت قوة الإعصار إيوتا يوم الأحد الماضي، وبلغت الفئة الخامسة، وهو أعلى مستوى على مقياس قوة الرياح.

وكان الإعصار يتجه غربًا فوق منطقة البحر الكاريبي باتجاه حدود نيكاراغوا وهندوراس، ووصلت أقصى سرعة للرياح المرافقة له لحدود 155 كم في الساعة.

ويعتقد الخبراء أن قوة الإعصار من الممكن أن تنخفض إلى الدرجة الرابعة بعد وصوله إلى اليابسة في أمريكا الوسطى اليوم.

وكانت عاصفة قوية قد دمرت المنطقة بالكامل قبل أسبوعين، وأسفرت عن مقتل وفقدان أكثر من 200 شخص، وتدمير الكثير من المنازل والبنى التحتية، بحسب موقع "آل كوم" الأمريكي.

وحذر المركزي الوطني للأعاصير في ميامي من أن الإعصار سيعزز سرعته خلال الـ 24 ساعة المقبلة، وتوقع أن "يكون إعصار إيوتا من الفئة الرابعة في غاية الخطورة عندما يقترب من أمريكا الوسطى".

ويتحرك الإعصار حاليًا في مسار بطيء فوق جنوب غرب البحر الكاريبي، ويتوقع الخبراء أن يمر قرب جزيرة بروفيدينسيا الكولومبية الصغيرة أو فوقها، ويضرب شمال شرقي نيكاراغوا وشرق هندوراس في وقت متأخر من اليوم الاثنين (بتوقيت أمريكا).