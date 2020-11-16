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أندية "وقت اللياقة" تجري فحص "السكري" لمشتركيها

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بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020:

أندية

أجرت شركة "لجام للرياضة" المالكة والمشغلة لأندية "وقت اللياقة"، فحصًا لمرض السكري لعددٍ من مشتركيها بالتعاون مع ديا بيتكا كلينيك، كما وزعت الشركة منشورات توعوية خاصة بمرض السكري.

يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020، حيث يستهدف ذلك الإجراء رفع الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية الفحص المبكر لمختلف الأمراض، بجانب أهمية نشر التوعية الصحية.

من جهة أخرى، أوضحت مديرة الأندية النسائية في شركة "لجام للرياضة" المالكة والمشغلة لأندية "وقت اللياقة"، شدن الصقري، أنه تم فحص نحو 550 مشتركًا؛ وذلك مساهمة من الشركة في فعاليات اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام.

وأكدت "شدن" أن ذلك الإجراء يأتي أيضًا ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي ظلت تقدمها أندية "وقت اللياقة"، والتي تؤكد مدى اهتمامها بصحة أفراد المجتمع، بمختلف شرائحهم وتوعيتهم حول الكثير من الأمراض المنتشرة، مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة باعتبارها تساعد على ديمومة صحة الجسم، وتقيه من الأمراض المزمنة.

أندية

أندية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية