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نادي اليرموك يفتتح مشروعاً استثمارياً جديداً.. تعرف عليه

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نادي اليرموك يفتتح مشروعاً استثمارياً جديداً.. تعرف عليه نادي اليرموك يفتتح مشروعاً استثمارياً جديداً.. تعرف عليه
الأول من نوعه على مستوى الجنوب.. تماشياً مع رؤية المملكة

نادي اليرموك يفتتح مشروعاً استثمارياً جديداً.. تعرف عليه

دشن نادي اليرموك الرياضي بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان مشروعه الاستثماري المتمثل ببطاقة "كلنا اليرموك"، والذي يتيح لحاملها الاستفادة من التخفيضات في عدد من المحلات التجارية والمرافق الطبية وقصور الأفراح والاستراحات والمطاعم وغيرها من المحلات التجارية.

وبطاقة "كلنا اليرموك" عبارة عن فئتين فضية وذهبية وتتراوح أسعارها ما بين ١٠٠ريال إلى ٧٥٠ريالا، والهدف منها مواكبة تطلعات واحتياجات النادي وتعزيز للشراكة المجتمعية مع القطاع الخاص لتعم الفائدة على منشأة النادي وأبناء المحافظة، حيث تتيح لهم هذه البطاقة الاستفادة من التخفيضات في أكثر من ٦٠ محلاً تجارياً.

وفي سياق آخر، يعتبر هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة الجنوبية وتم تدشينه أمس الأول بحضور رئيس النادي الأستاذ محمد بقال وصاحب فكرة المشروع مدير الإعلام بالنادي محمد محمود الأقصم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية