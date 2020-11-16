أمانة العاصمة المقدسة تنظِّم لقاء تعريفيًّا بضوابط ممارسة "التزيين النسائي"

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نظَّمت اليوم أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الرقابة النسائية بوكالة البلديات، لقاء تعريفيًّا عن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي، بحضور عدد من القيادات النسائية بأمانة العاصمة المقدسة، وسيدات الأعمال بمكة المكرمة، وذلك بمسرح الأمانة.

وأوضحت العنود بنت منسي البقمي، المديرة العامة للرقابة النسائية بوكالة البلديات، أن اللقاء جاء بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للتعريف بالقواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي "المحدثة"، التي تم اعتمادها مؤخرًا من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية، ومناقشة القرارات بحضور نخبة من المنتسبات لقطاع التزيين النسائي بمكة المكرمة.

وأشارت "العنود البقمي" إلى استعراض الأنشطة الإضافية المسموح بممارستها داخل محال التزيين النسائي، وعددها سبعة أنشطة، والاشتراطات والتعليمات الخاصة بها، إضافة إلى تدريب الفتيات، وإصدار شهادات تدريبية لهن عن طريق المراكز التدريبية التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو الجهات التعليمية التي تشرف عليها وزارة التعليم داخل السعودية، أو أي جهة تدريبية أو تعليمية خارج السعودية.

وأضافت "البقمي" بأن اللقاء تناول الضوابط الخاصة بإصدار الترخيص البلدي لنشاط التزيين النسائي، مؤكدة حرص الأمانة، ممثلة في وكالة البلديات، على إيضاح الاشتراطات الإنشائية والفنية، واشتراطات الأمن والسلامة، والآلية المثالية لتشغيل محال التزيين، والحفاظ على صحة وسلامة العملاء. لافتة إلى إعطاء الفرصة لصغار المستثمرين لمزاولة خدمات التزيين النسائي وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة، وتحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية بالعاصمة المقدسة.