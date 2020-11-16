لاكتشاف 5 ثغرات أمنية.. جوجل تدعو إلى تحديث متصفح "كروم"

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الشركة: بهدف حل الثغرات التي تم استغلالها من قِبَل مهاجمين إلكترونيين

دعت شركة "جوجل" ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وبشكل عاجل، إلى تحديث المتصفح "جوجل كروم"، بعد كشف المزيد من الثغرات الأمنية "الخطيرة" التي استغلها قراصنة.

وقال موقع "فوربس": إن شركة "غوغل" أصدرت النسخة 86.0.4240.198 من متصفح "كروم" لأنظمة التشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس"؛ من أجل حل ثغرات أمنية تم استغلالها من قِبَل مهاجمين إلكترونيين.

وأوضح المصدر أن "جوجل" صححت، في غضون 3 أسابيع فقط، ما لا يقل عن 5 ثغرات "يُحتمل أن تكون خطيرة".

وطلبت الشركة الأمريكية العملاقة من المستخدمين تحديث متصفحاتهم مرة أخرى "حيث تم تحديد ثغرتين جديدتين".شركة جوجل الأمريكية وزارة الأمن الداخلي الأمريكية