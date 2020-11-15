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رئيس الوزراء البريطاني يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته لمصاب بكورونا

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رئيس الوزراء البريطاني يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته لمصاب بكورونا رئيس الوزراء البريطاني يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته لمصاب بكورونا
مكتب "جونسون" قال إنه في حالة صحية جيدة.. ولا توجد لديه أي أعراض

رئيس الوزراء البريطاني يخضع للحجر الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا

أفاد مكتب بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته شخصًا مصابًا بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل، ذكر مكتب جونسون في بيان، أصدره مساء الأحد، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجّهت طلبًا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبيّن أنه خالط شخصًا خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد.

وقال البيان إن جونسون "سيوصل العمل من داونينغ ستريت، بما في ذلك إدارة إجراءات لمكافحة جائحة ".

وشدَّد مكتب جونسون مع ذلك على أن "رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة، ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19".

ومن الجدير بالذكر أن جونسون سبق أن أصيب بفيروس كورونا يوم 27 مارس الماضي؛ ما أدى في حينه إلى تدهور ملموس بحالته الصحية.

ونُقل جونسون، وهو والد 4 أطفال راشدين من زوجته السابقة، إلى مستشفى القديس توماس في لندن يوم 5 إبريل، وقضى هناك أسبوعًا، بما في ذلك أيام عدة في غرفة العناية المركزة، وعاد يوم 27 إبريل إلى أداء مهامه رئيسًا للوزراء.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ7 عالميًّا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بنحو 1.369 مليون حالة، والـ5 من حيث حصيلة الوفيات من جراء الجائحة بـ51934 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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