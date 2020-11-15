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مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.. ننشر أسماء ضحايا "تصادم قنا"

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مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.. ننشر أسماء ضحايا "تصادم قنا" مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.. ننشر أسماء ضحايا "تصادم قنا"

مصراوي Masrawy

10:59 م الأحد 15 نوفمبر 2020

قنا – عبد الرحمن القرشي:

ينشر "مصراوي" أسماء ضحايا حادث التصادم الذي وقع بين سيارة ملاكي وأخرى "ميكروباص"، بناحية دير مارجرجس في قرية المحروسة غربي محافظة قنا، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا بمصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في تصادم ملاكي وأخرى ميكروباص بناحية احتفالات مولد مارجرجس بقرية المحروسة.

أسفر الحادث عن مصرع "مريم نصر كامل 35 عامًا، ومرقص سريال عبدالنور" خلال نقلهما عبر مرفق الإسعاف من موقع الحادث.

وأصيب في الحادث "ماري ناصر كامل 17، دميانة عطا الله كراس 25 عاما، جوليت صبحي موريس 15 عامًا، كريم روماني فوزي 14عاما ، مارينا واصف وصفي 14 عاما، مهرائيل هلال مايسين 14 عاما، مريم حنا كندس 38 عاما، ايرينا ناصف نصحي 17 عاما، ناريمان كرم شوقي 12 عاما، كيلين روماني فوزي 12 عاما، هلانة عيد حلمي 47 عامًا.

جرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

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