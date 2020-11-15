2373 اصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة في الاردن

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (2373) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (1245) في محافظة العاصمة عمّان.

- (269) في محافظة إربد، منها (27) في الرمثا.

- (168) في محافظة الزرقاء.

- (139) في محافظة مأدبا.

- (118) في محافظة عجلون.

- (115) في محافظة جرش.

- (95) في محافظة الطفيلة.

- (54) في محافظة البلقاء.

- (49) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

- (48) في محافظة الكرك.

- (47) في محافظة العقبة.

- (26) في محافظة المفرق.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (143,678) حالة.

- سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,772) حالات.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (243) حالة، فيما غادرت (188) حالة. المستشفيات بعد شفائها.

- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,116) حالة، منهم (447) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

- تمّ إجراء (9,583) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,184,026) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (24,8%).

إجراءات أخرى:

• تنوّه وزارة الصحّة إلى أنّ انخفاض أعداد الفحوصات سببه توقّف محطّات الفحص الثابتة عن العمل خلال أيّام الحظر الشامل، وستعود الفحوصات إلى مستوياتها المعتادة بدءاً من اليوم.

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).