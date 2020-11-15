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2373 اصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة في الاردن

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2373 اصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة في الاردن 2373 اصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (2373) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (1245) في محافظة العاصمة عمّان.
- (269) في محافظة إربد، منها (27) في الرمثا.
- (168) في محافظة الزرقاء.
- (139) في محافظة مأدبا.
- (118) في محافظة عجلون.
- (115) في محافظة جرش.
- (95) في محافظة الطفيلة.
- (54) في محافظة البلقاء.
- (49) في محافظة معان، منها (1) في البترا.
- (48) في محافظة الكرك.
- (47) في محافظة العقبة.
- (26) في محافظة المفرق.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (143,678) حالة.
- سُجّلت (68) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,772) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (243) حالة، فيما غادرت (188) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,116) حالة، منهم (447) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (9,583) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,184,026) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (24,8%).

إجراءات أخرى:

• تنوّه وزارة الصحّة إلى أنّ انخفاض أعداد الفحوصات سببه توقّف محطّات الفحص الثابتة عن العمل خلال أيّام الحظر الشامل، وستعود الفحوصات إلى مستوياتها المعتادة بدءاً من اليوم.
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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