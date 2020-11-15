إيناس الدغيدي بفستان ميرميد في ختام مهرجان الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتبت _ شيماء مرسي

تصوير_ حازم جودة

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

إذ ارتدت إيناس فستانا طويلا باللون الأخضر، ميرميد، بقصة الكم الواحد المنسدل، مع فتحة ساق طويلة.

واعتمدت إيناس ماكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

واختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، فعاليات الدورة الـ 36 اليوم الموافق 12 نوفمبر.

فعاليات المهرجان أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وتطهير كافة الأماكن، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.