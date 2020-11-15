أخبار عاجلة

مكة المكرّمة.. حادث سير يدخل شاباً في وفاة دماغية وجراحة الساعتين تنقذه -
أميرًا وملكًا.. سلمان بن عبدالعزيز رائد تكريس نهج الاعتدال والوسطية -
الكمامة أثناء الرياضة.. دراسة تحسم "جدل الضرر" -
"العنزي" مهنئًا خادم الحرمين: ذكرى البيعة تُحفّزنا للمزيد من العمل لمواصلة التنمية -
مدير عام معهد الإدارة يرفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة -
فايزر تعلن: بدء التطعيم ضد كورونا في هذا الموعد -
المدينة المنوّرة.. إطلاق أول ورشة متنقلة لصيانة المعدات والآليات -
تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

إيناس الدغيدي بفستان ميرميد في ختام مهرجان الإسكندرية

Print
إيناس الدغيدي بفستان ميرميد في ختام مهرجان الإسكندرية إيناس الدغيدي بفستان ميرميد في ختام مهرجان الإسكندرية

مصراوي Masrawy

09:10 م الخميس 12 نوفمبر 2020

كتبت _ شيماء مرسي

تصوير_ حازم جودة

ظهرت المخرجة إيناس الدغيدي بإطلالة جريئة في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي.

إذ ارتدت إيناس فستانا طويلا باللون الأخضر، ميرميد، بقصة الكم الواحد المنسدل، مع فتحة ساق طويلة.

واعتمدت إيناس ماكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

واختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط، فعاليات الدورة الـ 36 اليوم الموافق 12 نوفمبر.

فعاليات المهرجان أقيمت وسط إجراءات احترازية مشددة، ملتزمين بالتباعد الاجتماعي وتطهير كافة الأماكن، للوقاية من المستجد.

IMG-20201112-WA0014

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

كورونا يصيب أكثر من 151 ألف شخص بأمريكا و275 إصابة بمصر و15 بموريتانيا

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء وشركة فوري دهب لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء وشركة فوري دهب لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

5861 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 71 حالة وفاة في الاردن

شبكة عيون الإخبارية