البداد كابيتال تقيم مستشفى ميدانيا في معان بـ 30 يوما فقط .. بالفيديو

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز - : تقوم شركة البداد كابيتال في هذه الأثناء ببناء مستشفى ميداني في معان يتسع لمئات الأسرة .

وتقول الشركة في بيان تلقت الصحافة نسخة منه بأن مدة اقامة المستشفى ستستغرق شهرا واحدا ، علما بأن كافة المواد المستخدمة والمصنعة تنتجها مصانع شركة البداد كابيتال في دولة الامارات العربية المتحدة .

يذكر بأن البداد كابيتال التي يديرها الشقيقان فطين البداد وزايد البداد حطمت الارقام القياسية في سرعة انجاز وبناء وتجهيز المستفيات الميدانية المتنقلة في العالم ، وبلغ عدد المستفيات التي اقامتها حتى الآن عدا عن ممستشفيات الأردن التي يجري بناؤها هذه الأثناء 114 مستشفى متنقلا في 27 دولة منها الامارات والسعودية والاردن ، والكويت وعمان وليبيا واسبانيا والجزائر وايطاليا والولايات المتحدة .

شاهد تحضيرات بناء مستشفى معان الميداني :