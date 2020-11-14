4750 اصابة جديدة بفيروس كورونا 86 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (4750) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2102) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1133) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا.
- (348) في محافظة الزرقاء.
- (237) في محافظة عجلون.
- (220) في محافظة الطفيلة.
- (174) في محافظة المفرق.
- (167) في محافظة البلقاء.
- (139) في محافظة جرش.
- (129) في محافظة الكرك.
- (40) في محافظة معان، منها (24) في البترا.
- (32) في محافظة العقبة.
- (29) في محافظة مأدبا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (141,305) حالة.
- سُجّلت (86) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,704) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (150) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,113) حالة، منهم (455) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (16,502) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,174,443) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (28,8%).
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).