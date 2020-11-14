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4750 اصابة جديدة بفيروس كورونا 86 حالة وفاة في الاردن

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4750 اصابة جديدة بفيروس كورونا 86 حالة وفاة في الاردن 4750 اصابة جديدة بفيروس كورونا 86 حالة وفاة في الاردن

جي بي سي نيوز :- سُجِّلت في المملكة (4750) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2102) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1133) في محافظة إربد، منها (33) في الرمثا.
- (348) في محافظة الزرقاء.
- (237) في محافظة عجلون.
- (220) في محافظة الطفيلة.
- (174) في محافظة المفرق.
- (167) في محافظة البلقاء.
- (139) في محافظة جرش.
- (129) في محافظة الكرك.
- (40) في محافظة معان، منها (24) في البترا.
- (32) في محافظة العقبة.
- (29) في محافظة مأدبا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (141,305) حالة.
- سُجّلت (86) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,704) حالات.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (233) حالة، فيما غادرت (150) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (2,113) حالة، منهم (455) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (16,502) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,174,443) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (28,8%).

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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