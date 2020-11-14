"المدني" يسيطر على حريق مركز خدمة السيارات في "وادي الدواسر"

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دون وقوع إصابات

أخمدت فِرَق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، مساء اليوم، حريقًا اندلع في مركز لتنجيد وتزيين السيارات وقطع الغيار بالمحافظة.

وقالت المديرية عبر حسابها على تويتر: "مدني وادي الدواسر يخمد حريقًا اندلع في مركز لخدمة السيارات وقطع الغيار دون حدوث إصابات ولله الحمد".

وكانت "سبق" نشرت خبرًا لفرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، ورصدت جهودهم أثناء إخماد الحريق، فور تلقيهم البلاغ قرب الطريق العام بالمحافظة.

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