أخبار عاجلة

تتويجاً لنتائج "التنسيقي" واعتماد ولي العهد.. افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري مع العراق اليوم -
أسواق الأربعاء.. النفط ينخفض وبرنت فوق الـ 43 دولاراً للبرميل -
مكة المكرّمة.. جراحة الـ 4 ساعات تنهي معاناة أربعينية من ورم نازف بصيوان الأذن -
"الكهموس": المملكة شهدت في عهد خادم الحرمين خارطة طريق لمكافحة الفساد -
ترامب يقيل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية -
مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل -
911: أبلغوا عن مخالفة قطع الأشجار أو المتاجرة بالحطب -
مهنئًا بذكرى البيعة.. "فيصل بن سلطان": المملكة تعاملت بكل حكمة مع أحداث المنطقة -
على مدار الساعة.. شاهد رئاسة شؤون الحرمين تواصل عمليات التعقيم -
"الطائف".. إزالة البسطات المخالفة بدائري الشفا وتكثيف للرقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكلية الجامعية بصامطة تقيم ورشة مهارات اجتياز المقابلات الشخصية

Print
الكلية الجامعية بصامطة تقيم ورشة مهارات اجتياز المقابلات الشخصية الكلية الجامعية بصامطة تقيم ورشة مهارات اجتياز المقابلات الشخصية
من خلال "زووم" واستهدفت فيها الطالبات الخريجات والمتوقع تخرجهن

الكلية الجامعية بصامطة تقيم ورشة مهارات اجتياز المقابلات الشخصية

نظمت لجنة الخريجات والتوظيف في الكلية الجامعية بصامطة ورشة عمل بعنوان مهارات اجتياز المقابلات الشخصية من خلال منصة زووم، من تنفيذ زكية مدخلي استهدفت فيها الطالبات الخريجات والمتوقع تخرحهن، تطرقت لعدة محاور من أبرزها التعريف بالمقابلة وهو اللقاء الذي يتم بين مسؤول أو أكثر في المنشأة من جهة بين المرشح المتقدم لشغل الوظيفة من جهة أخرى، وذلك لغرض تقييم مدى صلاحية المرشح لشغل الوظيفة.

بعد ذلك بينت أهمية المقابلة، إذ تعتبر وسيلة أساسية من وسائل اختيار الموظفين ثم تناولت أنواع المقابلات الشخصية، منها الفردية والجماعية والمتعاقبة، وكذلك الهاتفية وتحدثت عن كيفية الاستعداد لإجرائها وأهم مهارات المقابلات الشخصية.

وتم عرض يتحدث عن مهارات المقابلة، ثم بينت بعد ذلك عن ماذا عليك فعله أثناء المقابلة وعليه أن يتجنب الإجابات بنعم أو لا.. ولابد عليك أن توضحي مواهبك في إبراز قدراتك في طلب الوظيفة، ومن ثم ماذا عليك فعله بعدها، بعد ذلك تحدثت عن الأسئلة الأكثر شيوعًا منها إحكِ عن نفسك، ما الذي يجعلك مؤهلاً لشغل هذه الوظيفة وغيرها من الأسئلة، تخلل الورشة بعض الأنشطة التدريبية.

وفي ختام الورشة فتح باب النقاش بين الحاضرات والمنفذة والذي من شأنه يوضح الشخصية الناجحة التي تطمح في الحصول على الوظيفة المناسبة.صامطة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عبر تويتر .. مدارس الأفلاج  تحتفل بذكرى البيعة بالفيديوهات والتصاميم الوطنية

عبر تويتر .. مدارس الأفلاج  تحتفل بذكرى البيعة بالفيديوهات والتصاميم الوطنية

فيديو صادم .. شاهد ما فعله عامل بسيارات مديره

فيديو صادم .. شاهد ما فعله عامل بسيارات مديره

إعلامية مسلمة محجبة تخلق جدلا بعد نشر فيديوهات لانزالها من على متن طائرة

إعلامية مسلمة محجبة تخلق جدلا بعد نشر فيديوهات لانزالها من على متن طائرة

مساء dmc - صاحبة الفيديو الشهير لاختيار عروسة لابنها خلال حفل زفاف تتحدث لـ"مساء dmc"

مساء dmc - صاحبة الفيديو الشهير لاختيار عروسة لابنها خلال حفل زفاف تتحدث لـ"مساء dmc"

شبكة عيون الإخبارية