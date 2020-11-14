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‏"المقرن": خطاب خادم الحرمين يؤكد مسيرة التنمية الراسخة رغم المتغيرات

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‏"المقرن": خطاب خادم الحرمين يؤكد مسيرة التنمية الراسخة رغم المتغيرات ‏"المقرن": خطاب خادم الحرمين يؤكد مسيرة التنمية الراسخة رغم المتغيرات
أشار إلى أن حديث ولي العهد استند للأرقام ليعكس حجم الإنجاز النوعي

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أشاد رئيس جامعة المجمعة، الدكتور خالد المقرن، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لافتًا إلى تأكيده استمرار مسيرة في التنمية، المبنية على خطوات متينة وراسخة رغم التغيرات.

كما نوه الدكتور المقرن بتصريح ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أنه يعكس حجم النقلة النوعية والإنجازات التي تحققت في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة.

وقال رئيس جامعة المجمعة: "‏خطاب خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في مجلس الشورى أكد بكل شفافية ووضوح مواقف السعودية الخارجية، وأن مسيرة التنمية والتقدم مبنية على قواعد متينة وراسخة، وفق رؤية ثاقبة مستمرة، ونهج لن تتخلى عنه الدولة رغم المتغيرات وصعوبة المرحلة".

وأضاف: "‏حديث سمو ولي العهد اتسم بالوضوح وعرض الحقائق المجردة، والمدعمة بالأرقام والمقارنات التي تعكس حجم النقلة النوعية والإنجازات التي تحققت في جميع المجالات خلال السنوات الأخيرة".خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جامعة المجمعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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