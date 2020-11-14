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تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية زورقَيْن مفخخَيْن مسيَّرَيْن عن بُعد لاستهداف

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مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية زورقَيْن مفخخَيْن مسيَّرَيْن عن بُعد لاستهداف السعودية تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية زورقَيْن مفخخَيْن مسيَّرَيْن عن بُعد لاستهداف
شدَّدت على رفضها الكامل وشجبها لمثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة

مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية زورقَيْن مفخخَيْن مسيَّرَيْن عن بُعد لاستهداف السعودية

دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق زورقَين مفخخَين مسيَّرَين عن بُعد لاستهداف ، ونجم عنهما اندلاع حريق في الخراطيم العائمة في منصة التفريغ التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان، وذلك عقب نجاح القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية باليمن في اعتراض وتدمير الزورقَين.

وشدّدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم على رفضها الكامل وشجبها لمثل هذه الأعمال التخريبية الخسيسة التي تستهدف أمن واستقرار السعودية وشعبها، وسلامة المنشآت الحيوية بها، وتؤثر على إمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية، مؤكدة تضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب.مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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