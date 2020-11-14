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"النمر" في الشارع ليس مفاجأة.. شاهد الاكتشاف الأكبر

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"النمر" في الشارع ليس مفاجأة.. شاهد الاكتشاف الأكبر بالفيديو "النمر" في الشارع ليس مفاجأة.. شاهد الاكتشاف الأكبر
أثار فضول المارة فالتقطوا الصور والفيديوهات

مشهد غريب، فاجأ الناس في أحد شوارع الصين. كان رجل يسير، وبجواره نمر ضخم، لكن المفاجأة الأكبر حدثت مع صوت امرأة وهي تصيح "هذا ليس نمرًا".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة يوم الخميس الماضي في مدينة زهانغي بمقاطعة قانسو شمالي غرب الصين. وانتشرت لقطات للواقعة الغريبة بعد تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "زهانغي ديلي" المحلية رجل صيني، يسير في الشارع باطمئنان، وبجواره "نمر أليف" غريب المظهر، أثار فضول المارة حتى قام بعضهم بالتقاط الصور والفيديوهات له.

وحسب الصحيفة، تبيَّن أن "النمر" هو في الحقيقة كلب مصبوغ باللون البرتقالي والأسود من قِبل صاحبه.

وفي الفيديو يمكن سماع امرأة تقول: "إنه مزيف، إنه حقًّا يشبه النمر، لكنه ليس نمرًا".

وبالفعل كان الحيوان بلونه البرتقالي وخطوطه السوداء كلب رعي قوقازيًّا بشعر مصبوغ، كما قام بلف ذيل مزيف على ظهر الحيوان للحصول على تأثير إضافي.

وتقول "الديلي ميل": ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين كلب وحيوان بري في الصين؛ ففي يونيو الماضي شوهدت امرأة من مقاطعة سيتشوان جنوبي غرب الصين تسير مع "باندا"، الذي كان في الواقع كلبًا من سلالة تشاو تشو، وقد تمت صباغته باللونين الأبيض والأسود. الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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