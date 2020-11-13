أخبار عاجلة

"الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020 -
لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة -
بالتزامن مع الأسبوع الخليجي.. "صحة الرياض" تطلق فعاليات اليوم العالمي للسكري -
تقرير "التحوُّل الرقمي": أكثر من 185 مليون عملية توثيق عبر "النفاذ الموحد".. وأكثر من 7 ملايين استخدموا "توكلنا" -
"جامعية صامطة" تنظم مبادرة "شكرًا أبطال الصحة" -
الولايات المتحدة تسجل 155,708 إصابة مؤكدة و1,252 حالة وفاة بكورونا -
"ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ -
"الذيابي" يوضّح الفرق بين القولون العصبي والتقرحي ويصحح المفاهيم الخاطئة -
"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة في جامعة أسيوط

Print
تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا في جامعة أسيوط تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات مواجهة في جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

12:18 ص الجمعة 13 نوفمبر 2020

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن تشكيل لجنة متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد، برئاسة الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن اللجنة تضم في عضويتها كل من الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة حسني درويش، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة مها محمد سيد أحمد الخولي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهبة الله محمد جمال الدين راشد، وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف فاروق محمد القرن، الأستاذ المتفرغ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، والدكتور عماد الدين شعبان على حسن، رئيس قسم علوم الصحة والرياضية بكلية التربية الرياضية.

كما تضمن اللجنة كل من الدكتور مدحت عربي خليل صالح، أستاذ الصحة وطب المجتمع بكلية الطب، ومصطفى حسن على، أمين عام الجامعة المساعد، وناصر دويني عبدالرحمن، المشرف على إدارة الأمن الجامعي، وعزالدين محمود المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

1

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

جرافيك.. ارتفاع نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا بحائل إلى 95.8%

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

الرئيس الجزائري ينهي العلاج ضد فيروس كورونا بألمانيا

غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غينيا تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا

BE ONTime - محمود صالح: أخر مباراة لعبها منتخب مصر كانت منذ سنة فطبيعي أداء الفريق يتأثر

BE ONTime - محمود صالح: أخر مباراة لعبها منتخب مصر كانت منذ سنة فطبيعي أداء الفريق يتأثر

شبكة عيون الإخبارية