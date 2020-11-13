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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن تشكيل لجنة متابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن اللجنة تضم في عضويتها كل من الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة حسني درويش، عميد كلية الطب البيطري، والدكتورة مها محمد سيد أحمد الخولي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهبة الله محمد جمال الدين راشد، وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاطف فاروق محمد القرن، الأستاذ المتفرغ بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب، والدكتور عماد الدين شعبان على حسن، رئيس قسم علوم الصحة والرياضية بكلية التربية الرياضية.

كما تضمن اللجنة كل من الدكتور مدحت عربي خليل صالح، أستاذ الصحة وطب المجتمع بكلية الطب، ومصطفى حسن على، أمين عام الجامعة المساعد، وناصر دويني عبدالرحمن، المشرف على إدارة الأمن الجامعي، وعزالدين محمود المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.