أخبار عاجلة

"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا -
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام -
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره -
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا -
"آل مجدوع "‏: خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر -
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680  مستفيدًا -
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة" -
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين -
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية -
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. Al Nahar TV

كيكة الروشية .. بطريقة سهلة جدا وبسيطة .. جربوه في البيت | مطبخ هالة مع الشيف هالة فهمي

Print
مواضيع متعلقة
أكلة بيتى مع مروة الشافعى | الحلقة كاملة - صينية فراخ بالبطاطس والكريمة - مناقيش زعتر - تورنيدو كيك

أكلة بيتى مع مروة الشافعى | الحلقة كاملة - صينية فراخ بالبطاطس والكريمة - مناقيش زعتر - تورنيدو كيك

مطبخ هالة | طريقة عمل كب كيك الفرن

مطبخ هالة | طريقة عمل كب كيك الفرن

مسابقة أسوأ تريند في مصر ???????????????? | ما وراء البرنامج الحلقة الكاملة 13/11/2020

مسابقة أسوأ تريند في مصر ???????????????? | ما وراء البرنامج الحلقة الكاملة 13/11/2020

آخر النهار | خالص التعازي فى وفاة الأديب الكبير سعيد الكفرواي

آخر النهار | خالص التعازي فى وفاة الأديب الكبير سعيد الكفرواي

شبكة عيون الإخبارية