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"إيسيسكو" تقترح مبادرة للتعاون مع دول الخليج في نقل خبراتها التربوية إلى دول أكثر احتياجًا
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
"لا يوجد معتدلون بهذا النظام" .."بومبيو": واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
دراسة: "كورونا" بدأ الانتشار في إيطاليا قبل 6 أشهر من الإعلان عن ظهوره
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
الأمين العام للأمم المتحدة يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار والتضامن للقضاء على جائحة كورونا
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
"آل مجدوع ": خطابُ الملك وتصريحُ وليِّ العهد زادا من الثقةِ بسلامةِ التعاملِ مع الحاضر
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
"بر الشرائع" توزع أجهزة كهربائية جديدة وسلالاً غذائية ومساعدات مالية لـ 680 مستفيدًا
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
المديرية العامة للسجون تطلق منصة "رؤية صلة"
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
"كورونا" يضيف 976 شخصًا إلى عدد مصابيه في فلسطين
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:15 مساءً
بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:01 مساءً
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
كيكة الروشية .. بطريقة سهلة جدا وبسيطة .. جربوه في البيت | مطبخ هالة مع الشيف هالة فهمي
مصر
Al Nahar TV
الخميس 12 نوفمبر 2020 01:17 مساءً
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