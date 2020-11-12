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"بلدي جدة" يكلّف رئيسة لجنة صوت المواطن بزيارة مقر النقل الجماعي

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ناقش آلية إيقاف تراخيص البناء.. وخاطب الأمانة لتزويده بخطة موسم الأمطار

قرر المجلس البلدي بجدة تكليف لجنة "صوت المواطن" برئاسة عضوة المجلس رشا حفظي، لتقوم بزيارة الشركة للنقل الجماعي؛ للاطلاع عن كثب على أعمال الشركة وخططها الحالية والمستقبلية بمدينة جدة، وكذلك القيام بجولة ميدانية على مسارات ونقاط حافلات النقل العام وحث الشركة المشغلة على إضافة مسارات أخرى لتشمل كافة شوارع وأحياء جدة والارتقاء بخدماتها لتواكب طموح قاطني المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية السبعين التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي وحضور الأعضاء.

وأوضح المحمدي أن المجلس خاطب أمانة محافظة جدة لتزويده بخططها واستعداداتها لموسم الأمطار، ومدى استفادتها من خبراتها المتراكمة خلال مواسم الأمطار السابقة.

واستعرض نائب الرئيس عايض بن درهم مستجدات أعمال اللجان بالمجلس وما تم إنجازه خلال الفترة المنصرمة من العام المالي الحالي ٢٠٢٠م.

وأشار رئيس المجلس إلى أنه تمت مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها آلية إيقاف تراخيص البناء في بعض المخططات؛ حيث أوصى المجلس بمخاطبة أمانة محافظة جدة بموافاة المجلس بعرض مفصل عن آلية إيقاف التراخيص والحالات التي تتطلب ذلك، وضرورة تأكيد الأمانة على المكاتب الهندسية بإعلام المواطنين بصلاحية المخطط من عدمه.

وأضاف المحمدي أن المجلس ناقش شكوى المواطنين التي وردت للمجلس حول القرار الجديد بمعالجة اللوحات التجارية الذي صدر مؤخرًا، وتضررهم من آلية التنفيذ؛ حيث تَقرر مخاطبة الأمانة للمبادرة بإعطاء أصحاب المحلات فرصة كافية لتعديل اللوحات لتوائم المطلوب؛ خاصة في مثل هذه الظروف ووضع خطة زمنية كافية لتنفيذ الخطة، مع التأكيد على البلديات التابعة لها وعلى مراقبيها الميدانيين بضرورة إيضاح الاشتراطات الجديدة لأصحاب العلاقة، وإطلاعهم على النظام الجديد بهذا الخصوص، مع إبلاغهم خطيًّا بالتعديلات المطلوبة وكيفيتها.

المجلس البلدي جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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