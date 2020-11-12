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بالفيديو : تعرف على تفاصيل تعاقد الحكومة الاردنية مع البداد كابيتال لإنشاء 6 مستشفيات ميدانية
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الأحد 15 نوفمبر 2020 10:01 مساءً
64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي"
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:54 مساءً
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث
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الأحد 15 نوفمبر 2020 09:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندى المجهول في أثينا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 نوفمبر 2020 10:05 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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