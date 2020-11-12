أخبار عاجلة

64 مشاركة في برنامج "مركز المرأة التنموي" بـ"حوراء الأفلاج النسائي" -
رينارد يستبعد خمسة لاعبين من قائمة الأخضر.. والمنتخب يستعد لمواجهة جامايكا -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 43.86 دولارًا للبرميل

Print
أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 43.86 دولارًا للبرميل أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 43.86 دولارًا للبرميل
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2%

أسواق الخميس.. النفط يرتفع وبرنت عند 43.86 دولارًا للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الخميس، وسط آمال بأن تؤجل "أوبك+" قرار تخفيف خفض مستويات الإنتاج المقرر في بداية العام المقبل، في ظل استمرار زيادة إصابات "كورونا" التي تضغط على مستويات الطلب على الخام.

وذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج" أن مجموعة "أوبك+" تدرس تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 6 أشهر؛ إذ من المقرر أن تعقد اجتماعًا في نهاية الشهر الجاري لمناقشة مستويات الإنتاج؛ وفق رويترز.

واتفقت "أوبك+" في وقت سابق من العام الجاري على بدء تخفيف مستويات خفض الإنتاج في يناير؛ إذ إنها ملتزمة بخفض الإنتاج بمقدار 7.7 مليون برميل يوميًّا في الوقت الحالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.1% إلى 43.86 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:55 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% عند 41.53 دولارًا للبرميل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الأمريكية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 12/11/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 12/11/2020

بالأسعار والضوابط.. الأزهر يقرر تشكيل مجموعات تقوية للطلاب بالمعاهد - مستند

بالأسعار والضوابط.. الأزهر يقرر تشكيل مجموعات تقوية للطلاب بالمعاهد - مستند

8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 11/11/2020

8 الصبح - أسعار الذهب والخضراوات ومواعيد القطارات بتاريخ 11/11/2020

شبكة عيون الإخبارية