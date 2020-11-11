الأخضر الشاب يواصل استعداده للأولمبياد.. تحت إشراف "الشهري"

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على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية

أجرى المنتخب السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة جدة، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تنوعت بين تمارين تكتيكية، ومناورة على كامل مساحة الملعب.

ويواصل المنتخب السعودي غداً الخميس تدريباته بحصة مسائية تمام الخامسة، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً أعلن تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي والتي حلّ في المركز الثاني خلالها.