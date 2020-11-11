وسام الملك عبدالعزيز لـ181 مواطناً ومواطنة تبرعوا بأعضاء رئيسية

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من الدرجة الثالثة وبعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على منحهم الوسام

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 181 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.

وجاءت أسماء الممنوحين على النحو التالي:

- إبراهيم حمد القحطاني.

- إبراهيم سالم آل زندان.

- إبراهيم محمد الشهيل.

- إبراهيم محمد حمدي.

- إبراهيم هباس العتيبي.

- أحمد حسن آل صباح.

- أحمد سعود الشمري.

- أحمد سعيد آل طلاق.

- أحمد ظاهر العنزي.

- أحمد ظفير العامري.

- أحمد عبدالله العاصمي.

- أحمد مبطي القحطاني.

- أحمد محمد الشهراني.

- أحمد وليد مرعشلي.

- أروي نايف الحكمي.

- أزهار محمد العنزي.

- أسعد فرحان غزواني.

- أسماء سعيد الغامدي.

- أسيل حامد القرني.

- البيضاء سعود المجفل.

- الحسين عبدالله البارقي.

- الحسين يحيى آل مشحم.

- الحليوة محمد الدوسري.

- الطاف صالح أبو داؤود.

- العنود مسفر الدوسري.

- آمنة هادي مصلوف.

- أنس عبدالعزيز الحسون.

- أنغام عبدالرحمن الأهدل.

- إيمان محمد آل عبدربه.

- أثير حسين العلي.

- باسل حجاب الحربي.

- بدر ماسي الساعدي.

- بدر نايف الشمري.

- بشاير عودة العطوي.

- بندر محمد آل بريك.

- تركي خليفة الرداحي.

- تركي عبدالله عايض.

- تهاني عبدالله الزهراني.

- تهاني محمد مجرشي.

- توفيق فالح الزويكي.

- جعفر علي بوصالح.

- حاتم سمير فرحات.

- حسن حسين سوادي.

- حسن عبدالعزيز القرني.

- حسن علي الشهري.

- حسين علي الحدب.

- حنان إبراهيم الخليفة.

- يزيد عمر العمر.

- حنين سعد الشمراني.

- خالد فارس المطيري.

- دانه مقبول الشمري.

- ذكريات حمزة العوض.

- راكان نواف الحافظي.

- رانيا عبدالله الغامدي.

- رائد عبدالرحمن الشهري.

- رحمة محمد الزهراني.

- رشا زين الكويكبي.

- رشا عبدالرحمن الربيعي.

- رعد غرم الله الزهراني.

- رهف عبدالله الغامدي.

- رهف مبارك الرشيدي.

- روابي محمد السويدي.

- رياض عبدالله القحطاني.

- ريم حمد العجي.

- ريم سعود الشمري.

- زكيه ناجي متنه.

- زهور محمد الشهري.

- زياد عبدالله العبرة.

- زياد محمد الحبيب.

- سارة مرعي الشهراني.

- سالم حسن الجهني.

- سالم حسن دعكم.

- سالم فرحان البخيت.

- سجى عبدالله نجمي.

- سعد إبراهيم الشهري.

- سعد جازي الرميحي.

- سعد خالد المطيري.

- سعود خميس الدحيم.

- سعود سلمان السهلي.

- سعود عايض طمسان.

- سعود محمد القباني.

- سلطان أحمد هزازي.

- سلطان سعود الحربي.

- سلمان بشير الشراري.

- سلمى محمد القرني.

- سماهر موسى مسملي.

- سند محمد العنزي.

- شادن محمد عيساوي.

- شيمه سليمان الحربي.

- صالح ضيف الله العتيبي.

- صالح عبدالله العلياني.

- صالح محمد الدعيلج.

- صالحة علي منقري.

- عاطف محمد الشهري.

- عامر محمد الشهري.

- عائشة محمد حمدي.

- عائشة عبدالمحسن الدوسري.

- عبدالرحمن جميل الهوسة.

- عبدالإله محمد الصائغ.

- عبدالعزيز جزاء العتيبي.

- عبدالعزيز ناصر بن سويدان.

- عبداللطيف ابراهيم الورقان.

- عبداللطيف متعب المطيري.

- عبدالله باني الشمري.

- عبدالله حمود العتيبي.

- عبدالله سليمان الوزان.

- عبدالله عبدالعزيز السنقلي.

- عبدالله ملفي الحربي.

- عبدالله يحيى الشهري.

- عبدالمحسن أحمد آل حمد.

- عبيد محمد البركاتي.

- عزه عبدالهادي الحربي.

- عطية جعثوم الزهراني.

- علي بن سعد القحطاني.

- علي سفر آل حجاج.

- عمر سعيد الزهراني.

- عمر محمد العطوي.

- عواطف علي المهارمي.

- عيسى أحمد عسيري.

- عيسى صالح عسيري.

- غاية ياسر آل محسن خرد.

- فاطمة حسن الكيادي.

- فاطمة صالح القحطاني.

- فتحي يوسف طالعي.

- فهد إبراهيم الرمالي.

- فهد أحمد الحمراني.

- فهد محمد آل زيدان.

- فهد مسعود العتيبي.

- فوزه صكب الشمري.

- فيصل ناصر الجهني.

- فيصل يحيى اليامي.

- لطيفة يوسف السعيد.

- ماجد عطا الله العنزي.

- ماجد هليل الحربي.

- مازن توفيق البلوي.

- مازن سعيد القحطاني.

- مازن محمد الرويلي.

- مبارك دوران الريثي.

- متعب ذعار السبيعي.

- محمد جابر عسيري.

- محمد حمد الخيري.

- محمد حمدي العنزي.

- يحيى علي قصادي.

- محمد صديق فقيهي.

- محمد طارق الأحمدي.

- محمد عبدالله محمد بن محيسن.

- محمد علي الحسين.

- محمد فلاح الشهراني.

- محمد ماجد المطيري.

- محمد مريف الريعي.

- مرعي سلطان الشهري.

- مزنه صاهود الحربي.

- مسفر مبارك الصيعري.

- مشبب محمد القحطاني.

- مشعل علي العتيبي.

- مصطفى سوهج الدعجاني.

- مصلح علي القحطاني.

- معتز فتحي بخيت علي.

- معصومة محمد الرضوان.

- مفرح علي غزواني.

- مفرح محمود القحطاني.

- ملك نواف الثمالي.

- مناحي دخيل الله الشمري.

- منار عبدالله العتيبي.

- منال بركة الحربي.

- مهدي جذنان آل فهاد.

- موسى علي القحطاني.

- موسى غيضان المظيبرى.

- ناجي مهدي آل فروان.

- نايف مقبل المطيري.

- نجوى حسين الزبيدي.

- نسرين علي البقمي.

- نواف مسفر المالكي.

- نوره محمد الرومي.

- نوره يحيى القحطاني.

- هاني عبدالحميد النعماني.

- هند محمد آل دغيم.

- هند ناصر حسن دعير.

- هيف محمد القحطاني.

- وحيد مفرح عسيري.

- وفاء نائف الحربي.