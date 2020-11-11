أخبار عاجلة

"نيوم" تفتح التسجيل لطلاب وطالبات الثانوية للتقديم على الدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث -
"القرني": الصدى الواسع لخطاب خادم الحرمين وولي عهده أبلغ دليل صدقهما -
الجيش اليمني يقتل 12 حوثياً بينهم قيادي شمال تعز -
"الهيئة السعودية للفضاء" توقِّع 4 مذكرات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز الشراكات -
"سبق" تكشف خطة نقل معارض السيارات المتفرقة بمكة إلى مدينة العكيشية -
فيديو و صور : مشاهد مختلفة لبعض مرافق شركة البداد كابيتال التي تبني المستشفيات الميدانية المتنقلة في الاردن -
20 ألف شتلة من زهور "الآمرنتس" تزيّن ميدان زمزم بمكة المكرمة -
تحضيرًا لمنافسات الدوري.. الاتحاد يكسب ودية العين بثنائية -
تتوّيج الدانماركية "بيديرسن" بكأس أول بطولة نسائية للجولف بالمملكة -
12 إصابة جديدة بكورونا و18 تعافيًا وتسجيل حالتي وفاة في مكة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

عقوبات أوروبية جديدة على 8 وزراء في النظام السوري

Print
عقوبات أوروبية جديدة على 8 وزراء في النظام السوري عقوبات أوروبية جديدة على 8 وزراء في النظام السوري

جي بي سي نيوز :- أضاف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ثمانية وزراء من حكومة النظام السوري الجديدة المشكلة في أغسطس الماضي إلى قائمة عقوباته على خلفية "مسؤوليتهم" عن القمع الدموي الذي يمارسه نظام بشار الأسد.

وتشمل هذه القائمة منذ 2014، رئيس الوزراء الجديد حسين عرنوس. وتضم الجديدة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء اليوم، أسماء وزراء النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، والصناعة زياد صباغ، والصحة حسن غباشة، والزراعة محمد حسن قطانة، والطاقة الكهربائية غسان زامل وثلاثة وزراء دولة هم محمد فايز برشة وملول حسين ومحمد سمير حداد.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر الماضي، عقوبات على وزراء المالية كنان ياغي، والعدل أحمد السيد، والتجارة طلال البرازي، والنقل زهير خزيم، والثقافة لبانة مشوّح، والتعليم دارم طباع، والموارد المائية تمام رعد.

وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي، وبذلك صارت القائمة تشمل 288 اسماً و70 كياناً على صلة بالنظام السوري.

وفرض الاتحاد الأوروبي عام 2011 "حظراً نفطياً وقيوداً طالت بعض الاستثمارات وتجميد أصول المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي وقيوداً على عمليات استيراد تجهيزات وتكنولوجيا يشتبه في استعمالها لأهداف القمع الداخلي، ومعدات وتكنولوجيا موجهة لمراقبة واعتراض عمليات التواصل عبر الإنترنت والهاتف".

فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على النظام السوري منذ مطلع ديسمبر 2011 ويراجعها سنوياً.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

"كلاين": يجب على الحكومة الموافقة على فريق "بايدن" الانتقالي هذا الأسبوع

الحكومة الأردنية تتعاقد مع شركات طبية عالمية لحجز لقاح كورونا

الحكومة الأردنية تتعاقد مع شركات طبية عالمية لحجز لقاح كورونا

الحكومة تحسم الجدل بشأن إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" لحين التحويل لكروت "ميزة"

الحكومة تحسم الجدل بشأن إيقاف صرف معاش "تكافل وكرامة" لحين التحويل لكروت "ميزة"

شبكة عيون الإخبارية