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اتفاقية لتعظيم أثر الجمعيات الخيرية وتحليل واقعها والوقوف على احتياجاتها

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في مذكرة بين "تأهيل التميز" ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اتفاقية لتعظيم أثر الجمعيات الخيرية وتحليل واقعها والوقوف على احتياجاتها

وقّعت شركة تأهيل التميز مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومثّل الوزارة وكيل الوزارة لتنمية المجتمع الأستاذ أحمد بن صالح بن ماجد، بينما مثّل شركة تأهيل التميز رئيس الشركة عبدالله بن فرحان الشمري.

من جانبه، أكد "الشمري" أن الشراكة تهدف إلى تعظيم أثر الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة، من خلال تحليل واقع الجمعيات المستهدفة والوقوف على الاحتياجات ذات الاولوية من خلال تحديد الممكنات التي تحقق الأثر الأعمق للجمعيات. حيث إن الشركة متخصصة في تقديم الدعم الاستشاري المتخصص في مجال التميز المؤسسي للقطاعات المختلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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