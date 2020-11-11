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جازان.. تدخل طبي ناجح لإعادة الحركة لمريض تعرض لجلطة الدماغية

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جازان.. تدخل طبي ناجح لإعادة الحركة لمريض تعرض لجلطة الدماغية جازان.. تدخل طبي ناجح لإعادة الحركة لمريض تعرض لجلطة الدماغية
عانى من شلل نصفي للشق الأيسر من جسده.. ولا يزال يتلقى الرعاية الطبية

جازان.. تدخل طبي ناجح لإعادة الحركة لمريض تعرض لجلطة الدماغية

أنقذ فريق طبي في مستشفى الملك فهد المركزي في جازان، حياة سبعيني يعاني من شلل نصفي للشق الأيسر من جسده؛ نتيجة إصابته بجلطة دماغية، حيث تم التدخل العلاجي الناجح وإعادة الحركة للشق الأيسر.

وكان الفريق الطبي قد باشر المريض بخطة علاجية تم من خلالها حقنه بأدوية إذابة الجلطات وتحويله إلى قسم الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية؛ لعلاج الجزء المصاب من الدماغ، حيث تم إجراء القسطرة وإعادة التروية الدموية للمخ والأعصاب بالكامل واستخراج الجلطة الدماغية.

وتماثل المريض للشفاء -ولله الحمد- وعادت الحركة إلى الشق الأيسر، حيث أصبحت درجة القوة في يده اليسرى 5/3 بدلاً من 5/0، وأصبحت درجة القوة في قدمه اليسرى 5/4 بدلاً من 5/0، وما زال المريض يتلقى الرعاية الطبية وفق الخطة العلاجية الموضوعة من قبل الفريق الطبي.

يذكر أن مثل هذه الحالات من الجلطات الدماغية تحتاج إلى تدخل علاجي بأدوية إذابة الجلطات في أول أربع ساعات ونصف من الإصابة، والتدخل بالقسطرة الشريانية في أول ثمان ساعات من إصابة المريض بالأعراض، ويوصي الفريق الطبي بالحضور المباشر للمستشفى عند الإصابة لتقديم العلاج في الوقت المناسب.فريق طبي مستشفى الملك فهد المركزي جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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