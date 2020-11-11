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"آل الشيخ" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة عن بيان كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية

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"آل الشيخ" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة عن بيان كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية "آل الشيخ" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة عن بيان كبار العلماء حول جماعة الإخوان الإرهابية
استمراراً لدور منابر الجمعة في التوعية بخطر الجماعة المنحرفة وبيان خطرها على الدين والأوطان

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 27/ 3/ 1442هـ، للحديث عن أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، والتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وأنهم من الخوارج، كما تضمن التوجيه قراءة بيان هيئة كبار العلماء كاملاً أثناء الخطبة.

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير "آل الشيخ" اليوم تضمّن التنويه والإشادة ببيان هيئة كبار العلماء بالمملكة الصادر يوم أمس، والمتضمن تجريم جماعة الإخوان المسلمين وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام.

ويأتي التعميم في إطار حرص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على أهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، واستمراراً لما يقوم به الخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف وتبصير الناس بخطر جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات؛ تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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