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.. حاول دخول موسوعة "غينيس" فعاقبته النيران

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رغم أنه كان يرتدي ملابس مقاومة للحرائق

بالفيديو.. حاول دخول موسوعة

طمعاً في دخول موسوعة الأرقام القياسية "غينيس"، خاض ضابط في الجيش الهندي تجربة خطيرة للغاية كادت تودي بحياته.

وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الهندية الناطقة بالإنجليزية أن الضابط شيفام سينغ قطع مسافة 127 مترا في نفق تحيطه النيران من الجانبين.

وكان التحدي أن يظل سينغ خلال قطع النفق راكبا دراجته النارية، لكنه خرج من النفق على قدميه وجسده غارق في ألسنة اللهب، فيما هب زملاؤه في محاولة لإطفاء النيران وإنقاذه.

وركض الضابط على قدميه بعدما تعطلت الدراجة النارية في النفق، حسب "سكاي نيوز عربية".


ووقع الحادث رغم أن الضابط الهندي كان يرتدي الملابس المقاومة للحرائق، المصممة لرجال الإطفاء.

وقالت "إنديا توداي"، إن الحادثة وقعت في مدينة بنغالور، جنوبي الهند، وذكرت أن الضابط الذي يعمل في فريق الدراجات النارية بالجيش حطم الرقم القياسي في هذه التجربة الخطيرة، لكن ذلك كلفه إصابته بحروق وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

يذكر أن الرقم القياسي السابق في "غينيس" لأطول رحلة في نفق ناري كان 120.7 مترا، وسجله معا مغامران من جنوب إفريقيا عام 2014.

بالفيديو.. حاول دخول موسوعة

بالفيديو.. حاول دخول موسوعة

الجيش الهندي موسوعة غينيس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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