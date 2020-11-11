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"الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرين

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"الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرين "الكهرباء" توضح أسباب انقطاع كهرباء رميدة وتؤكد إعادة الخدمة للمتأثرين
أكدت أن الحفاظ على موثوقية الخدمة على رأس أولويات "الشركة

أكدت شركة الكهرباء بخصوص تكرار انقطاع كهرباء أن الأمطار الغزيرة والصواعق التي تعرضت لها بعض ضواحي الطائف، ومنها الرميدة، التي تتغذى من شبكات هوائية، تعرضت الشبكة لعطل طارئ خارج عن الإرادة، وهو ما تسبب بانقطاع الخدمة عن عدد من المشتركين.

وأضافت في ردّها على خبر نشرته "سبق" بعنوان "انقطاع كهرباء رميدة الطائف تتكرر والشركة تعتذر بسبب عطل": قد حضرت الفرق الفنية الميدانية على الفور إلى المكان، وعملت على إصلاح العطل، وتمت إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين.

وختمت حديثها مؤكدةً أن الحفاظ على موثوقية الخدمة الكهربائية على رأس أولويات " للكهرباء"، وتهيب بكل المشتركين الإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين.شركة الكهرباء الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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