"نارسس الحمرا".. أحدث الفنادق الفاخرة والخمسة نجوم بجدة

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إقامة رائعة مليئة بالرفاهية والاسترخاء ورؤية لأعلى نافورة في العالم

يعتبر فندق نارسس الحمرا أحدث الفنادق الفاخرة والخمسة نجوم في مدينة جدة والمكان الأمثل للاستمتاع بأوقات سعيدة مع العائلة بالإجازات وقضاء العطل الموسمية.

ويقع الفندق الجديد في حي الحمراء على طريق الكورنيش ومقابل نافورة الملك فهد مباشرة؛ حيث أعطى المكان جمالية للغرف من خلال الإطلالة والاستمتاع بأجواء أعلى نافورة في العالم، ويتميز الموقع الجديد بقربه من مكة المكرمة؛ حيث يبعد 60 كلم عن المسجد الحرام، و7 كلم عن مركز المدينة وتحديدًا شارع التحلية، وقريب جدًّا من أسواق حي البلد ومنطقة جدة التاريخية.

أجنحة ملكية فاخرة

يمنح "نارسس الحمراء" الفرصة للضيوف للتمتع بإقامة رائعة مليئة بالرفاهية والاسترخاء وفق أسلوب نارسس الفريد في تقديم كل الخدمات الراقية والفخمة بشكل لا متناهٍ؛ حيث توفر 79 جناحًا فاخرًا من ضمنها جناح ملكي بمساحة 275م2 تمنح مساحة أوسع لراحة الضيوف وبديكورات جذابة؛ حيث يضم الجناح الملكي غرفتي نوم؛ واحدة بسرير كبير وواحدة بسريرين، مع إمكانية إضافة أو إلغاء غرفة مزدوجة، إضافة إلى توفر صالة طعام وصالون للجلوس الفاخرة، إضافة إلى أن الجناح يوفر واجهة بحرية مطلة على البحر الأحمر من خلال الواجهة الزجاجية الكاملة للجناح.



مطاعم فاخرة 24 ساعة

ويقدم نارسس الحمراء، مجموعة رائعة من المطاعم للمأكولات العالمية؛ حيث يوفر مطعم 88، الذي يقدم أشهى الأطباق العربية والغربية والإيطالية، إضافة إلى البوفيه المفتوح وسط صالة الطعام الكبيرة وجلسات خارجية بجوار المسبح في أجواء مفتوحة في الهواء الطلق، كما يقدم وجبات خفيفة على مدار 24 ساعة؛ فيما يقدم المطبخ الأرجنتيني التقليدي في الهواء الطلق في مطعم البامبا جريل مكان لمحبي الإطلالة الساحرة على كورنيش ونافورة جدة الشهيرة، إضافة إلى تقديم تقنيات تبريد متطورة لتقديم خدمات المطعم في جميع الأجواء صيفًا وشتاء.

ويُعد فندق نارسس الحمرا خيارًا مناسبًا لرجال الأعمال لأخذ قسط من الراحة، بعد يوم مليء بالاجتماعات في ظل من الرفاهية والهدوء والخصوصية التي يقدمها، وملاذًا للباحثين عن الخدمات الراقية بأجواء مختلفة؛ حيث استطاع أن يقدم مفهومًا ذا قيمة إضافية تعكس مفهوم الضيافة بشكلها الجديد، خاصة فيما يتعلق بسياحة الأعمال؛ حيث ركز على تقديم الخدمات بشكل مختلف عما يقدم في الوقت الحالي؛ سعيًّا منه لتقديم القيمة المضافة للنزلاء عبر خدمات استثنائية جديدة تواكب سوق السياحة السعودية.فندق نارسس جدة