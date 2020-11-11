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صاحب الولاية الأطول لرئيس حكومة بالعالم.. من هو الراحل الشيخ خليفة بن سلمان؟

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صاحب الولاية الأطول لرئيس حكومة بالعالم.. من هو الراحل الشيخ خليفة بن سلمان؟ صاحب الولاية الأطول لرئيس حكومة بالعالم.. من هو الراحل الشيخ خليفة بن سلمان؟
"مهندس الاستقلال" الذي وضع القواعد لبناء دولة ونهضة البحرين وعاصر تحديات 49 عامًا

صاحب الولاية الأطول لرئيس حكومة بالعالم.. من هو الراحل الشيخ خليفة بن سلمان؟

توفي رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة عن 85 عامًا، بعدما أمضى 49 عامًا في منصبه وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.

وتولى الشيخ خليفة رئاسة مجلس وزراء البحرين منذ الاستقلال في عام 1971 حتى وفاته اليوم الأربعاء.

وولد الأمير خليفة بن سلمان عام 1935، بعد عامين وبضعة أشهر من مولد أخيه الأكبر عيسى بن سلمان آل خليفة والد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وبدأ الأمير خليفة حياته العملية بالعمل في ديوان والده الحاكم؛ حيث كان مساعدًا في الديوان يعهد إليه بالعديد من المهمات من قِبَل الحاكم مباشرة، وكان معظمها يتركز في أمور المواطنين وخاصة الجوانب الاجتماعية.

وتَدَرّج الأمير خليفة في المناصب حتى عُيّن في عام 1960 رئيسًا لمالية ، وكان هذا آخر منصب يتولاه "خليفة" في عهد والده سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين حينها.

وعُيّن خليفة رئيسًا لمجلس الدولة في 1970، وبعد ساعات من استقلال البحرين صدر عن شقيقه حاكم البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة مرسومًا بإعادة التنظيم الإداري للدولة؛ حيث تم تغيير مسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الدولة إلى رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الدولة إلى وزراء.

ووفق "إرم نيوز" يلقب الشيخ خليفة بـ"مهندس الاستقلال"؛ حيث وضع القواعد الأساس لبناء دولة ونهضة البحرين، وعاصَرَ جميع التحديات والتهديدات التي واجهتها؛ فمنذ قرابة 50 عامًا، تولى خليفة بن سلمان مع شقيقه عيسى، جهود المفاوضات السياسية والدبلوماسية مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة؛ لكسب التأييد والدعم الدولي لاستقلال البحرين، الذي تم عام 1971.

ولدى الأمير خليفة 4 أبناء هم: الراحل الشيخ محمد، والشيخ علي نائب رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سلمان مستشار رئيس الوزراء، والشيخة لولوة.

قد لا يتولى ولي العهد البحريني الشيخ سلمان منصب رئيس الوزراء؛ برغم منصبه الحالي كنائب أول لرئيس الوزراء؛ وبالتالي هناك عدة مرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء وأبرزهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق محمد بن مبارك آل خليفة (83 عامًا)، ونائب رئيس الوزراء، خالد بن عبدالله آل خليفة 77 عامًا، ووزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة 67 عامًا.رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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