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مستعرضاً جهود دعم حقوق الإنسان.. "العواد" يبحث أوجه التعاون مع السفير الأمريكي

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مستعرضاً جهود دعم حقوق الإنسان.. "العواد" يبحث أوجه التعاون مع السفير الأمريكي مستعرضاً جهود دعم حقوق الإنسان.. "العواد" يبحث أوجه التعاون مع السفير الأمريكي
نوّه بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة

مستعرضاً جهود دعم حقوق الإنسان..

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه، اليوم، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، أوجه التعاون المشترك، لاسيما في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

واستعرض العواد، خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله-، في دعم حقوق الإنسان، منوّهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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