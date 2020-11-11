"صحة المدينة" تغلق مستشفى خاصًّا لمخالفته إجراءات طبية ووقائية

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ضمن الجهود الوقائية لمحاصرة ومنع انتشار فيروس كورونا

أغلقت صحة المدينة المنورة مستشفى خاصًّا، بعدما أصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، قرارًا يقضي بإغلاقها لمخالفتها عددًا من الإجراءات الطبية والوقائية.

وقال المتحدث الإعلامي بصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق: أصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، قرارًا يقضي بإغلاق مستشفى خاص بالمدينة المنورة تحفظًا؛ بناءً على ما تم رصده من مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد والعديد من المخالفات الفنية والإدارية الأخرى.

ونوّه أبو عنق بأن وزارة الصحة تؤكد أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة منها لجميع المؤسسات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.المدينة المنورة صحة المدينة المنورة