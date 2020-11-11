"الفيصل" مدشنًا بوابة مكة: "لا أمة إلا بهدف ولا هدف إلا بمشروع ولا مشروع إلا بإنسان"

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بوابة رقمية للبحث والابتكار وتُعد إحدى المبادرات الريادية للملتقى الثقافي "كيف نكون قدوة"

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن اليوبي بوابة مكة الرقمية للبحث والابتكار، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي"، ويتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعة.

وقال الأمير خالد الفيصل خلال التدشين: لا حضارة إلا بأمة.. ولا أمة إلا بهدف.. ولا هدف إلا بمشروع.. ولا مشروع إلا بإنسان.

عقب ذلك قدّم رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، نبذة عن البوابة التي تهدف إلى تسخير البحث والابتكار وتطبيقه لمواجهة التحديات البيئية والصحية والصناعية والإدارية والاجتماعية بالمنطقة عبر منصة إلكترونية تُعنى بالبحث والابتكار؛ لتكون منصة رقمية يقدم فيها العلماء والباحثون والمبتكرون الحلول العلمية المبتكرة، وخُصص لها جائزة تبلغ مليوني ريال بواقع 100 ألف ريال لكل فائز.

وأضاف الدكتور اليوبي أن البوابة ستُمكّن كل الجهات الحكومية والأهلية والأفراد من المشاركة وصولًا لتطبيق المعرفة من أجل تعزيز الحلول العلمية المبتكرة في جوانب الانتماء الوطني، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والرقمنة في مجال خدمات الحج والعمرة، وتطوير النظم في مجال الأمن السيبراني، والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، إضافة إلى النظم الرقمية في المحافظة على البيئة.

وتُسهم البوابة في تحقيق مجموعة من المؤشرات ضِمن استراتيجية إمارة منطقة مكة المكرمة الموائمة لرؤية المملكة 2030، عبر تسخير البحث العلمي والابتكار لتطوير العمل بقطاعات المنطقة، وحل التحديات عبر تحفيز الأبحاث العلمية وإنتاج المعرفة، وتسخيره للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، عن طريق مشاركة المتخصصين بالجامعات والمراكز البحثية عبر هذه البوابة الرقمية.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل