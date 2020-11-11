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36 ساعة مبشرة.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الأربعاء: هنا مناطقها

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36 ساعة مبشرة.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الأربعاء: هنا مناطقها 36 ساعة مبشرة.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الأربعاء: هنا مناطقها
قال: تكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وتُصحَب بحبات البرد مع رياح نشطة

36 ساعة مبشرة.. الحصيني يرسم خارطة هطولات الأربعاء: هنا مناطقها

تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على عدد من المناطق خلال الـ36 ساعة القادمة.

وقال عبر حسابه في تويتر: توقعات الأمطار خلال "36" ساعة قادمة -بإذن الله- متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وأضاف: من اليوم الأربعاء 25/ 3هـ إلى صباح الخميس على أجزاء من: (حائل، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، والقصيم، وجنوب مكة، وشرق الجوف، وشمال الشرقية، والكويت، والعراق، وشرق السودان) مع رياح نشطة وغبار متفاوتة.

الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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