لتعزيز دور المملكة الريادي في حماية البيئة والحياة الفطرية.. تعرَّف على "هدد"

★ ★ ★ ★ ★

أطلقه نادي الصقور السعودي ضمن إطار التزامه بمسؤوليته في تنظيم هواية الصيد

أطلق نادي الصقور السعودي، اليوم، برنامج "هدد" لإعادة الصقور إلى مواطنها، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تعزيز دور المملكة الريادي في حماية البيئة والحياة الفطرية، من خلال الحفاظ على سلالة الصقور وإعادتها إلى مواطنها الأصلية.

ويعمل البرنامج على جمع الصقور من المتبرعين بنوعيها "الحر والشاهين الأصيلة" وإعادتها إلى مواطنها، للإسهام في تكاثرها والحفاظ على التوازن البيئي.

ويخطط نادي الصقور لإطلاق البرنامج عبر عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى من (10 نوفمبر 2020) حتى (10 يناير 2021) لحث الصقارين وملاك الصقور على التبرع بصقورهم، فيما ترتكز المرحلة الثانية (من 10 يناير حتى 10 فبراير 2021) على تهيئة الصقور داخل المملكة، وسيتم إطلاق الصقور في مواطنها خارج المملكة في المرحلة الثالثة من البرنامج التي ستنطلق بعد مرحلة التهيئة.

يأتي البرنامج ضمن إطار التزام نادي الصقور السعودي بمسؤوليته في تنظيم هواية الصيد بالصقور والحفاظ على سلالاتها، والقيام بدوره البيئي على المستويين المحلي والدولي تجاه الصقور، والاستمرار في تحقيق أهدافه البيئية والإستراتيجية ذات العلاقة باحترافية عالية، إضافة إلى تطوير معايير الحياة الفطرية، والتأكيد على الريادة السعودية في المحافظة على إحياء هذا الإرث.

يُذكر أن نادي الصقور السعودي، يعمل على تطوير برنامج متكامل مستدام بفريق مؤهل وواعٍ، لسد الفجوة بين مفهوم الهواية والمسؤولية، من خلال تعزيز الوعي والتثقيف بأهمية الحفاظ على الصقور، والحث على المبادرة والتطوع من شرائح هواة الصقور كافة، وأتاح النادي البريد الإلكتروني التالي: hadad@sfc.org.sa للتواصل والتنسيق مع برنامج هدد.نادي الصقور السعودي برنامج هدد