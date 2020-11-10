أخبار عاجلة

بنات وولاد - فقرة الفزورة اللي الكل بيستناها.. اسمع الحدوتة وحل اللغز عشان تكسب جوايزنا -
لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة -
الرئيس الكيني يصدر مرسوما بشأن شجرة تين معمرة -
8 الصبح - أطعمة يحظر تناولها عند اتباع نظام غذائي صحي -
8 الصبح - قراءة في عبقرية فن الساحر محمود عبدالعزيز -
8 الصبح - ختام فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواعيد الصلاة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - آخر اخبار الرياضة بتاريخ 13/11/2020 -
8 الصبح - الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لليونان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في "ناجورنو كاراباخ"

Print
قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في "ناجورنو كاراباخ" قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في "ناجورنو كاراباخ"
بعد ساعات من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

قوات حفظ السلام الروسية تنتشر في

انتشرت قوات حفظ السلام الروسية في إقليم ناجورنو كاراباخ الجبلي، اليوم (الثلاثاء) في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي وقع ليلة أمس؛ لإنهاء ستة أسابيع من القتال العنيف بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

وبموجب الاتفاق، ستحافظ أذربيجان على المكاسب الإقليمية التي حققتها في القتال، بما في ذلك مدينة شوشة ثاني أكبر مدن "ناجورنو كاراباخ"، على أن تتخلى القوات الأرمينية العرقية عن السيطرة على عدد كبير من الأراضي الأخرى من الآن وحتى 1 ديسمبر، وفقاً لـ"رويترز".

وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن الاتفاق يجب أن يمهد الطريق لتسوية سياسية دائمة للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتشريد عدد أكبر وهدد بجر المنطقة الأوسع إلى الحرب.

من جانبه، بين زعيم "ناجورنو كاراباخ" أرايك هاروتيونيان، أنه لم يكن هناك خيار سوى إبرام اتفاق سلام بسبب خطر خسارة الإقليم بأكمله لصالح أذربيجان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

بلغة الأرقام.. ولي العهد يوضح كيف استطاع صندوق الاستثمارات رفد الاقتصاد وتجنيب الشركات الإفلاس

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

مصر تسجل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

فيديو صادم .. لحظة أطل وجه مولود حي من تحت التراب

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

أمير الرياض: خطاب خادم الحرمين يؤكد شمولية سياسة المملكة واتزانها وتغليب المصلحة العامة

شبكة عيون الإخبارية