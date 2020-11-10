فريق عمل يقف ميدانيًا على مجرى "وادي الليث" قبل موسم الأمطار

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تمهيدًا لإعداد خطة عاجلة لوضع العقوم الاحترازية والخطط الطارئة

وقف فريق العمل، المكلف من قبل محافظ ‫الليث، عمران بن حسن الزهراني، اليوم الثلاثاء، ميدانياً على مجرى وادي ‫الليث، استعداداً لتنفيذ خطة العمل، بعد تقييم دراسة جدوى العقوم الاحترازية المؤقتة على الطبيعة .

وكان محافظ الليث قد وجّه، يوم أمس الاثنين، بتشكيل فريق عمل ميداني يقوم بالوقوف على مجرى وادي الليث وإعداد خطة عمل عاجلة

للوضع الحالي للعقوم الاحترازية والتجهيزات العاجلة والخطط الطارئة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر المحافظة بالجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بشأن الاستعدادات لدخول موسم هطول الأمطار لهذا العام.



وقد شاركت في الاجتماع كل من "بلدية محافظة الليث، بلدية مركز غميقة، مكتب البيئة والمياه والزراعة، الدفاع المدني، وزارة النقل والمجلس المحلي" وبعض من القطاعات الخاصة.

وشهد الاجتماع مناقشة ثلاثة محاور رئيسة هي "العقوم الاحترازية والأشجار ببطون الأودية وتنظيف قنوات تصريف السيول" .

وتم بحث أوجه التعاون المشترك مع القطاع الخاص من منطلق المسؤولية المجتمعية ودورهم حول المساهمة في الدعم بالمعدات والآليات اللازمة لما فيه تحقيق المصلحة العامة.