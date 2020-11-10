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إدارة سقيا زمزم تحلل "615" عينة للتأكد من سلامة الشبكة

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حرصًا على ضمان خلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه

إدارة سقيا زمزم تحلل

حلّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم, "615" عينة من ماء زمزم المبارك للتأكد من سلامة ماء زمزم المبارك, وخلوها من أي مواد ضارة أو تلوث للمياه.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم أحمد الندوي: مختبر زمزم مجهّز بأعلى التقنيات والتجهيزات ومدعم بطاقم فني مختص يتولى أخذ عينات عشوائية من ماء زمزم المبارك وبشكل يومي من الخزانات والمشربيات الرخامية والحافظات ونقاط التعبئة المنتشرة في أرجاء المسجد الحرام من أجل التأكد من سلامتها وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولاً بأول إلى القيام بالإجراءات الأخرى من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير وصولاً لتحقيق أفضل معايير الجودة.

وأكد "الندوي" أن هذه الاختبارات تأتي للتأكد من سلامة شبكة مياه زمزم وخلوها من الميكروبات والملوثات، وذلك لضمان سلامتها ووصول المبارك إلى الزوار والمعتمرين نقياً وصحياً، بالإضافة إلى متابعة عمل الصيانة اللازمة لها بشكل دوري من قبل المختصين بالإدارة.

إدارة سقيا زمزم تحلل

إدارة سقيا زمزم تحلل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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إدارة سقيا زمزم تحلل "615" عينة للتأكد من سلامة الشبكة

إدارة سقيا زمزم تحلل "615" عينة للتأكد من سلامة الشبكة

شبكة عيون الإخبارية