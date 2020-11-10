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الرياض.. ضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12.5 طن من الحطب المحلي المعد للبيع

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المالكي: تمّت إحالتهم والمركبات المستخدمة إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات

الرياض.. ضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12.5 طن من الحطب المحلي المعد للبيع

ضمن الحملة التي تقوم بها القوات الخاصة للأمن البيئي لتنفيذ التعليمات التي تقضي بمنع الاحتطاب، ضبطت القوات اليوم (10) عشرة مخالفين من باعة الحطب المحلي، (خمسة مواطنين وثلاثة مقيمين واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود)، بحوزتهم (12.5) طن من الحطب المحلي الذي تم عرضه للبيع بحي العزيزية في مدينة الرياض باستخدام 10 مركبات، وذلك لمخالفتهم نظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمّت إحالة المخالفين والمركبات المستخدمة، إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكّد المالكي؛ متابعة القوات نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين، الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار، لما يشكله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة بالإبلاغ عن كل مَن يقوم بذلك أو المتاجرة بالحطب المحلي.

القوات الخاصة للأمن البيئي منع الاحتطاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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