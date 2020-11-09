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أمريكا تسجل 105,142 إصابة جديدة و490 حالة وفاة بـ "كورونا"

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أمريكا تسجل 105,142 إصابة جديدة و490 حالة وفاة بـ "كورونا" أمريكا تسجل 105,142 إصابة جديدة و490 حالة وفاة بـ "كورونا"
اقترب إجمالي الإصابات من 10 ملايين والوفيات تعدى الـ237 ألف شخص

أمريكا تسجل 105,142 إصابة جديدة و490 حالة وفاة بـ

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 105,142 إصابة مؤكدة

و490 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وتفصيلاً، أظهرت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 9,913,553 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 237,037 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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