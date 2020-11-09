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الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً عقابية على أمريكا في خلاف "إيرباص" و"بوينج"

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الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً عقابية على أمريكا في خلاف "إيرباص" و"بوينج" الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً عقابية على أمريكا في خلاف "إيرباص" و"بوينج"
دون انتظار لتولي "بايدن" السلطة

الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً عقابية على أمريكا في خلاف

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوماً جمركية عقابية على الولايات المتحدة، في الخلاف بين شركتي "إيرباص" و"بوينج" لصناعة الطائرات، دون انتظار لتولي جو بايدن السلطة، وفي محاولة للتوصل إلى مخرج تفاوضي لهذا النزاع المستمر منذ أكثر من 15 عاماً.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس، خلال مؤتمر صحافي: "لدينا قرار من منظمة التجارة العالمية في قضية بوينغ يسمح لنا بفرض رسوم وهذا ما سنفعله"، غير أنه استطرد بالقول: "إن الاتحاد الأوروبي لا يزال منفتحاً على حل تفاوضي"، وفقاً لـ "فرانس 24".

وتأتي هذه الرسوم رداً على السماح العام الماضي للولايات المتحدة بفرض رسوم على سلع وخدمات أوروبية تبلغ قيمتها حوالى 7,7 مليارات دولار تستورد سنوياً، وهي أكبر عقوبة تسمح بها منظمة التجارة العالمية.

وتتواجه الشركة الأوروبية المصنعة للطائرات ومنافستها الأمريكية، ومن خلالهما بروكسل وواشنطن، منذ أكتوبر 2004 أمام منظمة التجارة العالمية، التي تبتّ بقضايا التجارة العالمية، بشأن مساعدات حكومية تُقدّم للمجموعتين وتُعتبر غير قانونية من الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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