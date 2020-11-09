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سفير خادم الحرمين لدى بغداد: المملكة تحرص على بناء علاقات متينة مع العراق

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سفير خادم الحرمين لدى بغداد: المملكة تحرص على بناء علاقات متينة مع العراق سفير خادم الحرمين لدى بغداد: المملكة تحرص على بناء علاقات متينة مع العراق
بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس "السعودي العراقي" في دورته الرابعة

سفير خادم الحرمين لدى بغداد: المملكة تحرص على بناء علاقات متينة مع العراق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، أن العلاقات بين المملكة العربية وجمهورية العراق الشقيق، شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية في ظل حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على تعزير العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويساهم في عودة العراق إلى القيام بدوره في خدمة القضايا العربية والإسلامية.

وقال، بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس السعودي العراقي في دورته الرابعة: الاجتماع يأتي لتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها، من خلال التباحث في العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك في الجوانب السياسية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن زيارة الوفد السعودي لبغداد لعقد المجلس التنسيقي (السعودي - العراقي)، تأتي لمناقشة العديد من الجوانب الاقتصادية التي تخدم مصالح البلدين والحرص من الجانبين إلى الوصول بالعلاقات إلى أعلى مستوياتها، وبما يخدم المصالح المشتركة.

وأكد حرص المملكة على بناء علاقات متينة واستراتيجية مع الشقيقة العراق التي تشكل ركناً أساسياً من منظومة الأمن العربي، لافتاً إلى أن العلاقات السعودية العراقية تشهد تقدماً وتطوراً مستمراً منذ إعادة افتتاح سفارة خادم الحرمين الشريفين في العراق عام 2016م، حيث تحققت عدد من المنجزات المهمة تمثلت أهمها في مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وأوضح أن لدى المملكة علاقات مميزة مع الرئاسات الثلاث وأعضاء والبرلمان بما ينعكس على مصالح البلدين، وتسعى المملكة مع دولة رئيس الوزراء العراقي لتحقيق المزيد من التعاون وبناء جسور التواصل وتقريب وجهات النظر والمواقف المتعلقة بقضايا المنطقة.

وذكر "الشمري" أن المملكة تحرص على إيجاد أرضية للتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الشقيقة العراق في جميع المجالات بما ينعكس على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، يأتي في مقدمتها دعم المملكة لوحدة واستقرار العراق وانجاح التوافق السياسي بين كافة مكوناته، وحفظ سيادته من التدخلات الإقليمية والدولية، ومساعدة العراق في الحرب على الإرهاب وتنظيم "داعش" من خلال التحالف الدولي، والتنسيق الأمني، حيث طرحت المملكة العديد من الاستثمارات الضخمة على الجانب العراق في عدد من القطاعات أهمها قطاع الطاقة والكهرباء والزراعة والتعدين والصناعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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