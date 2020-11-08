رئيس جامعة الأزهر: المرأة الليبية تحملت أمانة تربية النشء على حماية الوطن

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن المرأة الليبية يقع على عاتقها أمانة تهيئة النشء لتحمل مسؤولية هذه الفترة الحساسة في تاريخ الشعب الليبي، وهذا يتطلب منها أن ترسخ فيهم قيم حب الوطن والانتماء إليه والحفاظ عليه من كل دخيل يحمل فكرًا غريبًا ومتشددًا، يُحاوَل من خلاله أن يبث الفرقة في نسيج هذا المجتمع المتماسك.

جاء ذلك خلال كلمته في ختام فاعليات الدورة التدريبية الشرعية التي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لداعيات ليبيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، التي استمرت شهرًا كاملًا، وحاضر فيها صفوة من علماء الأزهر الشريف وجامعته من منتسبي المنظمة.

وشدد الدكتور المحرصاوي على ضرورة تواصل المرأة الليبية مع المنظمة في أي وقت، فأبواب المنظمة مفتوحة لهن لمناقشة أيِّ قضية فكرية تحتاج إلى توضيح.

من جانبه قال أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: أرجو أن تكون هذه الدورة قد أثمرت عن نتائجها المرجوة، خاصة في القضايا الفكرية الشائكة، التي تثار من جماعات التطرف والعنف، خاصة في هذه المرحلة وضرورة الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الجماعات.



وأشار الدكتور عبد الدايم نصير، أمين عام المنظمة، خلال اللقاء إلى أهمية دورات المنظمة للتعريف بصحيح الدين وموقف الإسلام من جماعات التطرف، التي تسعى لتبرير موقفها وأفعالها المشينة التي تسيء إلينا جميعًا كمسلمين؛ لذا كانت الضرورة ملحة لعقد هذه الدورات والورش والفعاليات.