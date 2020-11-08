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"" ينضم لنادي "رؤساء الفترة الواحدة" في الولايات المتحدة.. تعرف عليهم

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"ترامب" ينضم لنادي "رؤساء الفترة الواحدة" في الولايات المتحدة.. تعرف عليهم "" ينضم لنادي "رؤساء الفترة الواحدة" في الولايات المتحدة.. تعرف عليهم
بعد خسارته الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن

انضم دونالد إلى مجموعة قليلة من الرؤساء الأمريكيين الذين فشلوا في إقناع الناخبين الأمريكيين بإعادة انتخابهم لولاية ثانية، بعد إعلان كبرى وسائل الإعلام الأمريكية جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة عقب حصوله على 290 صوتاً في المجمع الانتخابي، فيما لا تزال عمليات الفرز مستمرة في ثلاث ولايات أخرى، يتقدم "بايدن" في واحدة منها.

ويعد "ترامب" أول رئيس منذ جورج بوش الأب يخسر حملة إعادة انتخابه، حيث إنه منذ العام 1933، هُزم "بوش" وجيمي كارتر وجيرالد فورد فقط قبل أن ينضم إليهم دونالد ترامب.

وتسببت زيادة الضرائب في عهد جورج بوش الأب، الذي كان قد وعد بعدم زيادتها خلال حملته الانتخابية، في إثارة غضب شعبي ضده، وحتى داخل الحزب الجمهوري، رغم ارتفاع شعبيته في أعقاب حرب الخليج الأولى.

ورغم وعود بوش الأب، إلا أن الركود الاقتصادي الذي طال أمده في عهده جعله يكسر تعهده بعدم زيادة الضرائب، ما أدى لفشل إعادة انتخابه، وفوز خليفته الديمقراطي بيل كلينتون بالانتخابات الرئاسية عام 1993.

كما أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، البالغ من العمر 96 عاماً، هو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة بعد فشله في إعادة انتخابه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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