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تحذير من "جوجل": عدد من هواتف "أندرويد" لن تكون آمنة في هذا الموعد

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تحذير من "جوجل": عدد من هواتف "أندرويد" لن تكون آمنة في هذا الموعد تحذير من "جوجل": عدد من هواتف "أندرويد" لن تكون آمنة في هذا الموعد
قالت: لن تتمكن من توفير الدعم الأمني ولا مواقع الويب الآمنة

تحذير من

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية تحذيرًا لأصحاب هواتف "أندرويد"، من أن أجهزتهم قد لا تكون آمنة في الفترة المقبلة.

وقالت "جوجل"، بحسب ما نقله موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص: إن هواتف "أندرويد" القديمة لن تحظى بتقنيات مواقع الويب الآمنة، بحلول سبتمبر 2021.

وحذرت جوجل من أن مستخدمي الهواتف القديمة بدءًا من نظام تشغيل "أندرويد نوغه 7.1.1" وما هو أقدم، قد يُضطرون إلى ترقية هواتفهم قبل الموعد المحدد.

وأوضحت أنها لن تتمكن من توفير الدعم الأمني ولا مواقع الويب الآمنة لتلك الهواتف تدريجيًّا خلال عام 2021، وستزيل الدعم نهائيًّا في سبتمبر 2021.

بديل جيد

وطرح عدد من الخبراء بديلًا وصفوه بالجيد، في حالة عدم رغبة الشخص في ترقية هاتف "أندرويد" الخاص به.

وأشار الخبراء إلى أن هذا البديل يتمثل في تثبيت متصفح "موزيلا فاير فوكس"، والذي يدعم تقنيات التصفح الآمن ومواقع الويب الآمنة على تلك الأجهزة.شركة جوجل الأمريكية أندرويد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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