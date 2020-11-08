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حرمها الحمل 6 أعوام.. استئصال "ورم 5 كجم" من رحم ثلاثينية بمكة

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حرمها الحمل 6 أعوام.. استئصال "ورم 5 كجم" من رحم ثلاثينية بمكة حرمها الحمل 6 أعوام.. استئصال "ورم 5 كجم" من رحم ثلاثينية بمكة
عبر عملية أجراها فريق طبي بمستشفى حراء استغرقت ما يقارب الساعتين

حرمها الحمل 6 أعوام.. استئصال

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى حراء العام عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، من استئصال ورم ليفي بحجم ٥ كيلو جرامات من رحم سيدة ثلاثينية، كانت تعاني من آلام مزمنة وانتفاخ بارز في البطن؛ مما تسبب في عدم القدرة على حدوث الحمل والإنجاب لمدة ٦ سنوات.

وبعد عمل الكشف والفحوصات الطبية اللازمة، تَبَين أن لديها ورمًا ليفيًّا متضخمًا، وكان خيار العملية الجراحية هو الخيار الأنسب في مثل هذه الحالات؛ إذ تم عرض الحالة على قسم التخدير للتأكد من جاهزيتها للدخول إلى غرفة العمليات وقام الفريق الطبي المختص بعد ذلك بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله، والتأكد من سلامة الجهاز البولي دون أي مضاعفات، والمحافظة بنجاح على إبقاء الرحم سليمًا ولله الحمد؛ حيث إنه غالبًا ما يتم استئصال الرحم في مثل هذه الحالات، وبفضل من الله تم إنهاء معاناتها.

وقد استغرقت العملية الجراحية ما يقارب الساعتين، ثم أمضت المريضة مدة يومين أثناء فترة شفائها بالمستشفى، وتم خروجها ولله الحمد من المستشفى وهي بحالة جيدة.

وأوضح قائد الفريق الطبي، استشاري النساء والولادة الدكتور ماهر خليفة، أن الاكتشاف المبكر في مثل هذه الحالات يجنب الكثير من المضاعفات؛ مضيفًا أن نتيجة تحليل الورم المستأصل من وحدة الأنسجة في المختبر بيّنت أن الورم حميد غير أنه يعتبر من الأحجام الكبيرة والنادرة.

من جهته، أعرب مدير مستشفى حراء الدكتور وليد عبدالحليم محمد حسين، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية، على جهوده المبذولة، من منطلق ما أولته حكومتنا الرشيدة من إمكانيات وآليات طبية وكادر صحي لخدمة المرضى لتقديم أفضل الخدمات الطبية.فريق طبي مستشفى حراء العام مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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