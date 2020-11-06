أخبار عاجلة

آخر النهار| د. محمد الباز يستعرض مساهمات المواطنين لحل مشاكلهم -
آخر النهار| تفاصيل الأزمة السياسية والعائلية لأردوغان وعلاقة ترامب بذلك!! -
أخر النهار| سمر فرج فودة وهروب مرتضى منصور أبرز مشاهد الانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية -
آخر النهار| بالأرقام.. مدير مكتب الأهرام بالنمسا يوضح حقيقة إغلاق 60 مركز بعد هجوم فيينا -
آخر النهار| رد فعل قوي من النمسا بعد هجوم فيينا -
موجز الاخبار| السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات توليد الكهرباء -
الجواز مش حقل تجارب اوعوا يخطر علي بالكم فكرة و تقولوا نجربها ,لان في النهاية ها تخسروا كل حاجة -
آخر النهار| الإنتخابات البرلمانية بين المجتمع والسياسة - الحلقة الكاملة 7 نوفمير 2020 -
ايه الحكاية مع د.محمد سعيد | تفاصيل لحظة مصرع الطفل محمد واصابة شروق فى حادث البدرشين -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس المخابرات البريطانية بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إعلان نتائج "مزاين السليمي" لللإبل "القعدان والبكار"

Print
إعلان نتائج "مزاين السليمي" لللإبل "القعدان والبكار" إعلان نتائج "مزاين السليمي" لللإبل "القعدان والبكار"

إعلان نتائج

أعلنت اللجنة المنظمة لمزاين مزاد السليمي للإبل بنسخته الأولى،‏‏ بمحافظة السليمي (170 كلم ‏جنوب حائل)، اليوم، عن أسماء الفائزين في المزاين لفئتي الحيران والبكار بألوان "وضح، أو شعل، أو شقح، أو صفر، مشترى أو إنتاج".

وجاءت نتائج الفائزين بالمشترى كالتالي:

الفئة: قعدان

اللون: أصفر

عبدا لله مناور الزبني

الفئة: بكار

اللون: شقح

حمدي عوض العازمي

عبداللطيف خضرن العازمي

موسى أحمد العطوي

الفئة: قعدان

اللون: شعل

زايد مزيد المطيري

الفئة: بكار

اللون: شعل

غلاب غايب السعدون

مبارك محمد اليامي

فهد ربدان الرشيدي

الفئة: قعدان

اللون: الشقح

غالي سعدي البراك

يزيد سعود الشبرمي

سعود جازي الحربي

الفئة: بكار

اللون: وضح

هايف غان الغبيشي

غلاب غايب بن سعدون

هايف غانم الغبيشي

الفئة: قعدان

اللون: وضح

مناور فريح الزبني

فهد خضران العازمي

ماجد منيف الزبني

وجاءت نتائج الفائزين بـ"إنتاج" كالتالي:

الفئة: أبكار


اللون: وضح

غلاب غالب بن سعدون

زكيان فرحان السليمي الحربي

مشعان بنيدر الحربي

مبارك محمد العازمي

فهد راشد الحجيلان

الفئة: قعدان

اللون: شقح

خالد فهد راشد التميمي

ماجد سعد العايضي

سعدي سعد العازمي

بدر حامد الشمري

مفلح شامان الرشيدي

الفئة: بكار

اللون: شقح

عادل عواض العازمي

محمد دهيم الرشيدي

عيسى رويشد العازمي

عبدالعزيز حمود المليحان

عادل عفنان التميمي

الفئة: قعدان

اللون: الشعل

خالد فهد التميمي

الفئة: بكار

اللون: شعل

عبدالعزيز بن محمد بن غادن

يوسف مقبول الرشيدي

الفية: بكار

اللون: الصفر

موسى احمد العطوي

رجاء صالح البراك

مجزع سعود الرشيدي

سامت سالم الرشيدي

عبدالله رباح الغبيشي

الفئة: قعدان

اللون: وضح

غلاب غايب ابن سعدون

فرحان لاحق زبن السليمي

عادل عفنان التميمي

محمد دحيم الرشيدي

مفرح البرزي الرشيدي

الفئة: قعدان

اللون: أصفر

غلاب غايب ابن سعدون

فالح عيد العازمي

بدر حامد الشمري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

رغم استقالة صهر أردوغان وإقالة "أويصال".. الليرة التركية تواصل الانهيار

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

خبراء يكشفون حقيقة المشروبات الغازية "دون سكر"

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

التوجيهات وصلت لهيئة الصحة.. بريطانيا تستعد لتوزيع لقاح كورونا الشهر المقبل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

حرمان من المتعة.. ما الذي تفعله شركات في البر بتيماء؟ سموم وطلب عاجل

شبكة عيون الإخبارية