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نجاح جراحة متقدمة لمصاب يعاني كسرًا مضاعفًا بالجمجمة.. بمستشفى جنوب القنفذة

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سقط من سقالة تجاوز ارتفاعها 10 أمتار وحالته الصحية مستقرة وفي تحسن حاليًا

نجاح جراحة متقدمة لمصاب يعاني كسرًا مضاعفًا بالجمجمة.. بمستشفى جنوب القنفذة

أجرى فريق طبي مختص في مستشفى جنوب القنفذة العام جراحة متقدمة وناجحة ولله الحمد لمصاب في الجمجمة بسبب سقوطه من سقالة تجاوز ارتفاعها العشرة أمتار نتج عنه كسر مضاعف مفتوح في الجمجمة ونزيف خارج الأم الجافية وكذلك قطع للأم الجافية مع تسرب للسائل النخاعي.

من جانب آخر، أكد لـ"سبق"، متحدث صحة القنفذة إبراهيم محمد المتحمي أنه قد اُجريت للمصاب عملية جراحية في اليوم نفسه من دخوله للمستشفى لرفع العظم المنخسف وتفريغ النزيف خارج الأم الجافية، وإصلاح قطع الأم الجافية وإيقاف تدفق السائل النخاعي، حيث تكللت العملية بحمد الله بالنجاح وتم إعادة شكل الجمجمة إلى وضعها الطبيعي قبل الجراحة.

وأشار إلى أن حالة المريض الصحية مستقرة وفي تحسن حاليًا ولله الحمد، حيث يحظى بالمتابعة المستمرة من قِبل الفريق الطبي، ويُقدم له العلاج حسب الخطة العلاجية المقررة.

نجاح جراحة متقدمة لمصاب يعاني كسرًا مضاعفًا بالجمجمة.. بمستشفى جنوب القنفذة

نجاح جراحة متقدمة لمصاب يعاني كسرًا مضاعفًا بالجمجمة.. بمستشفى جنوب القنفذة

نجاح جراحة متقدمة لمصاب يعاني كسرًا مضاعفًا بالجمجمة.. بمستشفى جنوب القنفذة

صحة القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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